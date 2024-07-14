Трампа намагалися вбити: як світ реагував на стрілянину у кандидата в президенти США

14 липня увесь світ був шокований інцидентом, який трапився в штаті Пенсильванія. Там на Дональда Трампа під час передвиборчого мітингу було скоєно замах. І хоча політик відбувся лише простреленим вухом, він отримав багато слів підтримки від низки лідерів світу.

Одним із перших, хто прокоментував замах на Трампа був чинний президент США Джо Байден. Він заявив, що молиться за свого політичного опонента та його родину. Також політик наголосив, що в США немає місця подібному насильству, тому американці мусять об'єднатися як нація і засудити його.

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Як реагували світові лідери та політики

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу теж не забарився з реакцією. У соцмережі "Х" він написав: "Сара ( дружина – 24 Канал) і я були шоковані очевидним нападом на президента Трампа. Ми молимося за його безпеку та якнайшвидше одужання".

Голова італійського уряду Джорджа Мелоні висловила Трампу співчуття і побажала одужання. Вона зазначила, що сподівається, що "найближчими місяцями передвиборної кампанії діалог і відповідальність візьмуть гору над ненавистю та насильством".

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан написав: "Мої думки та молитви з Президентом Трампом в ці темні години".

Про те, що він вражений шокуючими кадрами з мітингу Трампа, сказав прем'єр Британії Кір Стармер. Політик також побажав американцю одужання.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, який нещодавно побував у Москві, засудив замах на свого "друга" Дональда Трампа.

Глибоко стурбований нападом на мого друга, колишнього президента Дональда Трампа,

– написав він у "Х".

У ЗМІ пригадали, що під час дводенного візиту Трампа до Індії у 2020 році два лідери трималися за руки та хвалили один одного перед величезним натовпом у місті Ахмедабад у Гуджараті.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц висловився наступним чином: "Напад на кандидата в президенти США Дональда Трампа є підлим. Бажаю йому якнайшвидшого одужання. Мої думки також з людьми, які постраждали від нападу. Такі акти насильства загрожують демократії".

Лідер Китаю Сі Цзіньпін сказав, що стурбований стріляниною в колишнього президента Трампа і теж висловив співчуття.

Прем'єр-міністр Ірландії Саймон Харріс назвав стрілянину в Пенсильванії "страшною і неправильною".

Президент Єгипту Абдель Фаттах ас-Сісі розповів, що із занепокоєнням стежив за підступним інцидентом, який стався з колишнім президентом США і кандидатом у президенти Дональдом Трампом.

Президент Франції Еммануель Макрон написав, що він думками разом з Трампом. "Це трагедія для наших демократій. Франція поділяє шок і обурення американського народу", – додав політик.

Також висловили співчуття і засудили політичного насильства виступили прем'єр-міністр Нідерландів Дік Шуф, прем'єр Канади Джастін Трюдо, прем'єр Австралії Ентоні Альбанезе,

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн написала наступне:

Я глибоко шокована стріляниною, яка сталася під час передвиборчого мітингу колишнього президента Трампа. Бажаю Дональду Трампу якнайшвидшого одужання і висловлюю свої співчуття родині невинної жертви. Політичному насильству немає місця в демократії.

До неї долучилися також високий представник ЄС із зовнішніх справ і політики безпеки, віцепрезидент Європейської комісії Жозеп Боррель, президентка Європейського парламенту Роберта Мецола та президент Європейської ради Шарль Мішель.

Я шокований спробою вбивства колишнього президента Трампа. Я бажаю йому якнайшвидшого одужання і моїми думками з постраждалими. Я засуджую цей напад. Політичному насильству немає місця в наших демократіях,

– відреагував генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Колишній президент США і демократ Барак Обама наголосив, що у нашій демократії немає місця для політичного насильства. Інший експрезидент США Білл Клінтон написав: "Ми з Гілларі вдячні за те, що президент Трамп у безпеці, наше серце розбито через всіх, хто постраждав від нападу на сьогоднішньому мітингу в Пенсільванії, і ми вдячні за швидкі дії Секретної служби США".

Що сказали в Україні

Президент Зеленський зазначив, що був нажаханий звісткою про стрілянину у Трампа.

Такому насильству немає виправдань і не повинно бути місця будь-де у світі. Насильство ніколи не має перемагати,

– заявив президент.

Посол України в США Оксана Маркарова зазначила, що усі винні мають понести відповідальність.