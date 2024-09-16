"Підозрюваний у замаху на Трампа служив у ГУР": в Україні відреагували на чутки у ЗМІ

На Дональда Трампа, ймовірно, вчинили черговий замах. У ЗМІ пишуть, що нападник має стосунок до української розвідки. У ГУР відреагували.

Вчора, 15 вересня, у Флориді біля Дональда Трампа сталася стрілянина. ФБР розслідує нову спробу замаху на політика.

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Нападник не має стосунку до української розвідки

У Міжнародному легіоні ГУР відреагували на чутки, які ширяться у низці медіа. Там наголосили, що вони не відповідають дійсності.

Громадянин США Ryan Routh ніколи не служив у Міжнародному легіоні Головного управління розвідки Міністерства оборони України, не має жодного стосунку до підрозділу,

– йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що стрілянина трапилася, коли кандидат у президенти грав у гольф у своєму клубі. Агенти Секретної служби помітили за 300 метрів від політика чоловіка з автоматом. Один із агентів відкрив вогонь. Трампа сховали у безпечне місце, а ймовірного нападника затримали.

Згодом з'ясувалося, що підозрюваним у повторному замаху на Дональда Трампа є 58-річний Раян Веслі Рут. Під час арешту в нього виявили два рюкзаки та камеру GoPro, а автомат АК-47 знайшли в кущах поблизу місця інциденту.

Зазначається, що чоловік є самозайнятим будівельником доступного житла на Гаваях. У соцмережах він активно критикував Дональда Трампа та нібито висловлював підтримку Україні.

Крім того, ЗМІ написали, що Рут займався рекрутингом іноземців у ЗСУ.