Байден відреагував на замах на Трампа

У Дональда Трампа стріляли під час передвиборчого мітингу в штаті Пенсільванія. На це вже відреагував Джозеф Байден.

Президент США заявив, що його поінформували про стрілянину на мітингу Дональда Трампа в Пенсільванії. Байден наголосив, що в Америці немає місця такому насильству.

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Реакція Байдена на стрілянину в Пенсільванії

Байден зазначив, що він радий чути, що Трамп у безпеці та почувається добре. Президент США додав, що молиться за політика, його родину, а також усіх, хто був на мітингу. У Білому домі чекають на додаткову інформацію.

Також Байден розповів, що разом із дружиною вони Джилл вдячні Секретній службі за те, що вони доставили Трампа в безпечне місце.

В Америці немає місця такому насильству. Ми повинні об'єднатися як одна нація, щоб засудити це,

– підкреслив Джо Байден.

Окрім того, президент розповів, що він спробував зв'язатися з Трампом. Наразі той із лікарями. Байден зазначив, що планує вже найближчим часом з ним поговорити.

За даними ЗМІ, президент США також зазначив, що поки що не може назвати стрілянину на мітингу Трампа замахом. Він додав, що цей мітинг мав пройти мирно та без будь-яких проблем.

Білий дім повідомив, що Байден розмовляв із Трампом увечері в суботу (за Вашингтоном). Втім, більше подробиць про розмову не надали.

Вранці неділі президент США скличе брифінг із представниками національної безпеки та правоохоронних органів у Білому домі.