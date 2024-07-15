У Трампа стріляли під час мітингу: все, що відомо про замах на кандидата в президенти США

У Дональда Трампа стріляли під час передвиборчого мітингу. Замах на життя кандидата в президенти США відбувся в Пенсильванії.

Після стрілянини політика негайно вивели з майданчика охоронці. Що відомо про стан Трампа, яке поранення він отримав та чи затримали нападника – передає 24 Канал.

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Все, що відомо про замах на Трампа