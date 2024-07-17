Український священник молився за безпеку Трампа на мітингу перед тим, як стався замах

Cвященник Української католицької церкви в Америці молився за безпеку Дональда Трампа на передвиборчому мітингу в Пенсильванії. Вже за кілька хвилин на експрезидента США стався замах.

На Дональда Трампа вже скоїли замах 13 липня: тоді під час стрілянини загинула одна людина, ще двоє зазнали поранень. За словами самого священника, він молився за безпеку Трампа, "тому що є люди, які хочуть його застрелити".

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Священник молився за безпеку Трампа

Представники кампанії Трампа зв’язалися з Джейсоном Чарроном, за кілька днів до мітингу і попросили його помолитись за благословіння перед промовою Трампа. В молитві Чаррон просив у Бога про зупинення кризи в США та всьому світі.

Деякі люди запитували мене, що я пережив, і я сказав, що я тільки що зустрівся з ним (з Трампом, – 24 Канал), і він вийде на сцену дуже скоро. Я сказав, що зробив свою частину роботи, тобто я помолився. Але тепер вони мали молитися за його безпеку, тому що є люди, які хочуть його застрелити,

– розповів Чаррон в інтерв'ю.

Священник також згадав ситуацію з Папою Римським Іваном Павлом ІІ. За словами Чаррона, Папу Римського ледь не вбили в річницю 1-го Фатімського об’явлення 13 травня, але куля пройшла в міліметрах від життєво важливих органів, і Трампа також "вона минула в міліметрах".

Отець Чаррон є парохом Української католицької церкви Святої Трійці в Карнегі, Пенсильванія. Він веде активну боротьбу проти абортів, працює над заснуванням святині Покрови Пресвятої Богородиці в Піттсбурзі, присвяченій вдячності за скасування рішення Верховного суду США 1973 року, яке захищало право на аборт.

Зараз Федеральне бюро розслідувань США розглядає стрілянину на передвиборчому мітингу колишнього президента Дональда Трампа, як замах на вбивство та як можливий внутрішній терористичний акт. Зазначають, що на цьому етапі розслідування у ФБР вважають, що нападник на Трампа діяв самостійно.