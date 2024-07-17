Український священник молився за безпеку Трампа на мітингу перед тим, як стався замах
Джерело:"Голос Америки"
Cвященник Української католицької церкви в Америці молився за безпеку Дональда Трампа на передвиборчому мітингу в Пенсильванії. Вже за кілька хвилин на експрезидента США стався замах.
На Дональда Трампа вже скоїли замах 13 липня: тоді під час стрілянини загинула одна людина, ще двоє зазнали поранень. За словами самого священника, він молився за безпеку Трампа, "тому що є люди, які хочуть його застрелити".
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Священник молився за безпеку Трампа
Представники кампанії Трампа зв’язалися з Джейсоном Чарроном, за кілька днів до мітингу і попросили його помолитись за благословіння перед промовою Трампа. В молитві Чаррон просив у Бога про зупинення кризи в США та всьому світі.
Деякі люди запитували мене, що я пережив, і я сказав, що я тільки що зустрівся з ним (з Трампом, – 24 Канал), і він вийде на сцену дуже скоро. Я сказав, що зробив свою частину роботи, тобто я помолився. Але тепер вони мали молитися за його безпеку, тому що є люди, які хочуть його застрелити,
– розповів Чаррон в інтерв'ю.
Священник також згадав ситуацію з Папою Римським Іваном Павлом ІІ. За словами Чаррона, Папу Римського ледь не вбили в річницю 1-го Фатімського об’явлення 13 травня, але куля пройшла в міліметрах від життєво важливих органів, і Трампа також "вона минула в міліметрах".
Зараз Федеральне бюро розслідувань США розглядає стрілянину на передвиборчому мітингу колишнього президента Дональда Трампа, як замах на вбивство та як можливий внутрішній терористичний акт. Зазначають, що на цьому етапі розслідування у ФБР вважають, що нападник на Трампа діяв самостійно.