У Кремлі розповіли, чи посилили охорону Путіна після замаху на Трампа

Після замаху на Дональда Трампа 13 липня у Москві заявили про "напруженість у світі". Тому зараз Кремль робить все, щоб убезпечити Владіміра Путіна.

Прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що у Кремлі роблять все необхідне для безпеки та захисту свого президента. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Чи посилилася охорона Путіна після замаху на Трампа

Пєсков зазначив, що для безпеки російського диктатора роблять усе необхідне з "урахуванням ескалації світової напруженості". Прихвостень Кремля сказав, що захист Путіна "забезпечується на належному рівні".

Водночас він відкинув, що, мовляв, охорону Путіна посилено через стрілянину в Дональда Трампа. За словами Пєскова, це відбувається "незалежно від замаху на Трампа".

До слова, Дмітрій Пєсков, звісно, засудив прояви насильства у процесі політичної боротьби. Прихвостень Путіна також побажав швидкого відновлення Трампу після стрілянини.

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