Замах на Трампа може втратити свою вагомість: за яких 2 умов це відбудеться

Під час передвиборчого мітингу в Пенсильванії 14 липня було вчинено замах на Дональда Трампа. Нападник вистрілив в нього, проте куля лише пошкодила праве вухо політика.

Ця подія сколихнула США, де наразі триває жорстка передвиборча кампанія між Трампом та чинним президентом Джозефом Байденом. Народний депутат партії "Слуга народу" Олег Дунда розповів 24 Каналу, що цей замах безумовно матиме вплив на розстановку сил у передвиборчих перегонах.

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Потрібно вгамувати емоції

У Сполучених Штатах є стала практика замахів на політиків, і в цьому сенсі, на думку народного депутата, нічого не відбулося.

Водночас не варто очкувати, що ця подія змінить градус політичної боротьби або шанси того чи іншого кандидата на перемогу, тому що до виборів ще достатньо багато часу,

– пояснив він.

60-ті президентські вибори у Сполучених Штатах мають відбутися 5 листопада 2024 року.

Головним чином на вибір американського народу будуть впливати 2 речі.

По-перше, це ризики того, що затяті трампісти на емоціях після замаху можуть почати мститися навіть не Байдену, а простим прихильникам демократів.

Наприклад, вони можуть влаштовувати якісь збурення на мітингах демократів. Це набагато більше зворушить суспільство і взагалі поставить його на межу громадянської війни. Це може змінити тенденцію передвиборчих перегонів,

– пояснив народний депутат.

По-друге, найближчим часом може бути заміна кандидата у таборі демократів. Це імовірно відбудеться впродовж одного чи двох тижнів.

Якщо стануться перша та друга подія, замах на Трампа взагалі втратить свою вагомість. В цьому сенсі важливо, щоб Трамп все ж таки закликав своїх фанатів вгамувати емоції і жодним чином не мститися. Якщо він це зробить, то імовірно стане президентом,

– припустив Олег Дунда.

Нагадаємо, що 14 липня в Батлері на мітингу у межах передвиборчої кампанії в Дональда Трампа стріляв 20-річний Томас Метью Крукс. Через те, що Трамп у момент пострілу нападника повернув голову, він залишився живим та зазнав лише пошкодження правого вуха. Джозеф Байден після замаху на свого конкурента заявив, що ця стрілянина змушує американців "зробити крок назад", оцінити, де вони перебувають і як рухатися далі.