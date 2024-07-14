Федеральне бюро розслідувань повідомило, що вони поки що не встановили особу нападника. Також невідомі його мотиви.

Проте в ФБР зауважили, що розслідують справу як замах на вбивство. Журналісти написали з посиланням на правоохоронців, що одного стрілка "попередньо ідентифікували", проте не називають ім'я чи будь-яких його ідентифікаційних даних, пише 24 Канал.

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Кого називають ймовірним стрільцем у Трампа

Правоохоронні органи кажуть, що можуть оприлюднити ім'я підозрюваного в стрільбі протягом наступних кількох годин,

– заявило BBC.

Згодом журналісти NBC News зазначили, що Федеральні слідчі попередньо встановили особу чоловіка, який стріляв у Трампа 14 липня в Пенсільванії.

"Йому орієнтовно 20 років і він з Пенсільванії", – повідомили виданню п'ять високопоставлених співробітників правоохоронних органів США, проінформованих про це.

Водночас праворадикальні аккаунти у соцмережах поширювали непідтверджену інформацію, що стрільцем, імовірно, був відомий антифа-активіст Марк Вайолетс. Адже він незадовго до виступу Трампа опублікував коротке відео, у якому сказав, що "справедливість настане скоро".

Проте видавець InformationLiberation написав, що людина, яку помилково ідентифікували як "Марк Віолетс", – це італійський спортивний журналіст Марко Віолі. Він не є стрільцем, який цілився в Трампа.

Американський журналіст Коллін Рагг написав, що на початку виступу Дональда Трампа почав стрілянину 20-річний мешканець району Бетел-Парку штату Пенсільванія.

Томаса Метью Крукса ідентифікували як підозрюваного, який стріляв у Дональда Трампа на його мітингу… На місці події виявлено AR-15. Очевидно, Крукса застрелили в голову після того, як він намагався вбити колишнього президента,

– написав журналіст.

Ймовірний стрілець, якого ліквідувала Секретна служба

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Інформацію, що стрільцем є Томас Метью Крукс, повідомили журналісти New York Post. Джерела видання повідомили, що Крукс був на даху виробничого заводу більш ніж в 130 ярдах від сцени.

