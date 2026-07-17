Українська прокуратура продовжує розслідувати замах на вбивство бізнесмена. За словами генпрокурора Руслана Кравченка, у справі з'явився новий доказ.

Який доказ з'явився у справі Єрмолаєва?

Йдеться про відеозапис із камери спостереження, яку виконавці завчасно встановили неподалік місця злочину, щоб отримати підтвердження виконання замовлення.

Попри те, що цей доказ був видалений, фахівці СБУ змогли його реконструювати.

Продовжуємо працювати над встановленням усіх обставин злочину, ролі кожного причетного та притягненням винних до відповідальності. Жоден доказ не залишиться поза увагою слідства,

– наголосив Кравченко.

Момент замаху на Єрмолаєва: дивіться відео

Нагадаємо, що, окрім Єрмолаєва, внаслідок вибуху постраждали його цивільна дружина Анна Насобіна та їхній 13-річний син. Жінка залишається у критичному стані.

3 липня Інтерпол оголосив у міжнародний розшук 39-річну українку Анастасію Березовську. За версією слідства Монако, саме вона могла закласти вибухівку біля будинку Єрмолаєва. Слідчі також припускали, що жінка діяла не сама.

6 липня під Києвом знайшли тіло Березовської з вогнепальними пораненнями. Її застрелили та закопали в лісі.

Згодом було затримано двох підозрюваних у вбивстві Березовської – чинного співробітника ГУР МО та колишнього працівника СБУ.