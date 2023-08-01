Це повна нісенітниця, – Данілов про статтю Politico щодо "плану після загибелі Зеленського"

Олексій Данілов розкритикував статтю Politico, у якій описали так званий "план дій" після загибелі Президента України. Він назвав такі заяви авторитетного видання вкидом.

Про це секретар РНБО заявив під час ефіру телемарафону. Він заявив, що Володимир Зеленський на місці й продовжує виконувати свої обов'язки, передає 24 Канал.

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Данілов назвав статтю "нісенітницею"

За словами Данілова, ніяких "планів", про які мовиться у публікації західного видання, не існує. Секретар РНБО назвав журналістів Politico "непрофесіональними", й не розуміє, навіщо поширювати такі заяви. Він наголосив, що Україна може лише припускати причини таких вкидів.

По-перше, те, що написано у цій статті, – повна нісенітниця. По-друге, не треба під час війни давати нам такі вкиди. Вони не розуміють, про що мовиться. Це абсолютно некоректна інформація,

– заявив Данілов.

Разом з тим він заявив, що Україна має власну Конституцію, де чітко все прописано, й уряд "знає, що робити".

Що заявили в Politico

Авторитетне видання Politico 1 серпня опублікувало статтю, у якій журналісти стверджували, що Україна буцімто "має план дій" на випадок загибелі Володимира Зеленського. У своїх заявах вони опиралися на слова держсекретаря США Ентоні Блінкена.

"В українців є плани – про які я не збираюся говорити або вдаватися до будь-яких подробиць – забезпечити те, що ми б назвали "спадкоємністю уряду", так чи інакше", – сказав Блінкен у 2022 році.

Журналісти стверджують, що у випадку загибелі українського президента, його обов'язки виконуватиме чинний голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Крім того, на думку Politico, до керівництва також могли б "увійти" глава ОП Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і міністр оборони Олексій Резніков. Головним генералом країни залишався б Валерій Залужний.