Буданов відповів, чи відомо йому про спроби вбити Путіна

Журналісти поцікавилися у Кирила Буданова, чи відомо йому про спроби вбити очільника Кремля Владіміра Путіна. Очільник ГУР зазначив, що такі намагання були.

Однак, як можна зрозуміти, всі замахи на Путіна поки що невдалі. Водночас росіяни бояться втратити диктатора.

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Замахи на Путіна

Продовжуючи тему замахів на Путіна, журналістка запитала, чи не є невдалі замахи свідченням про те, що російський президент не є "компромісною фігурою для свого оточення" та "третейським суддею, який усіх влаштовує". На це Кирило Буданов відповів, що це не про компроміс уже давно.

Як приклад Буданов пригадав розповіді своєї бабусі, яка ще застала смерть Сталіна.

Вона казала, людям тоді здавалося, що весь їхній світ завалився, не було зрозуміло, як жити далі. Путін при владі понад 20 років, тому це буде дуже схоже відчуття, а зараз у росіян існує страх втратити його, бо він гарант їхньої життєвої стабільності,

– зазначає голова розвідки.

Водночас Кирило Буданов також прокоментував останній замах на його життя, якому запобігли у травні. Очільник ГУР сподівається, що він був не останній – йому подобаються такі спроби. Як зазначає Буданов, це є свідченням правильної роботи.