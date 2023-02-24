Зеленський відповів на питання про ймовірну заміну Резнікова на Буданова

На початку лютого Давид Арахамія заявив, що Міноборони замість Олексія Резнікова очолить Кирило Буданов. Президент України Володимир зеленський прокоментував цю інформацію.

Глава держави під час пресконференції 24 лютого відповів на чутки щодо ймовірної заміни Резнікова на Буданова. Про це пише 24 Канал.

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Відповідь Зеленського щодо чуток про зміни в Міноборони

Президент наголосив, що ті чи інші рішення, які він приймає на Ставці, які стосуються особистостей чи безпеки і оборони нашої держави, він не обговорює публічно.

"Одне з таких рішень – це безпекова ситуація в деяких регіонах та деяких інституціях, де у мене були думки не суто до цього міністерства, а суто до інфраструктури, яка має забезпечити нам безпеку, посилити це військовими або розвідниками, або службовцями", – сказав Зеленський.

Він додав, що це стосується ситуації в деяких прикордонних регіонах і все. І в цьому режимі він обговорював це питання.

Якщо я хотів би призначити міністром оборони нашого головного розвідника, ми б робили це виключно кроками українського законодавства,

– сказав президент.

Що цьому передувало