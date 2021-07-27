Про це стало відомо з анонімного повідомлення. Його надіслали до поліції 27 липня приблизно о 16:20.

Інший випадок Львів'янка вдосвіта заявила, що замінувала 2 будівлі поліції: її особу встановили

Замінували міську раду Одеси, там працюють фахівці
Екстрені служби біля мерії Одеси, яку "замінували" / Фото Нацполіції

Фахівці виїхали перевіряти

  • Туди скерували слідчих та вибухотехніків.
  • Окрім цього, туди прибули кінологи.
  • На фото з місця видно, що також приїхали пожежники та швидка допомога.
  • Про те, що замінували саме мерію Одеси повідомили в телеграм-каналі "Одесса INFO".