Про це стало відомо з анонімного повідомлення. Його надіслали до поліції 27 липня приблизно о 16:20.
Інший випадок Львів'янка вдосвіта заявила, що замінувала 2 будівлі поліції: її особу встановили
Екстрені служби біля мерії Одеси, яку "замінували" / Фото Нацполіції
Фахівці виїхали перевіряти
- Туди скерували слідчих та вибухотехніків.
- Окрім цього, туди прибули кінологи.
- На фото з місця видно, що також приїхали пожежники та швидка допомога.
- Про те, що замінували саме мерію Одеси повідомили в телеграм-каналі "Одесса INFO".