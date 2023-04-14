В окупованому Криму масово евакуюють дітей із шкіл через "замінування": звинуватили Україну

Ранок п'ятниці, 14 квітня, розпочався для мешканців тимчасово окупованого Криму з тривожних новин. Близько 8:10 надійшло повідомлення про масове замінування шкіл за екстреною лінією 112.

Відтак дітей, які лише почали прибувати на заняття, довелося екстренно евакуйовувати. Про мінування у своєму телеграм-каналі розповів радник російського голови Криму Сергія Аксьонова Олег Крючков, повідомляє 24 Канал.

Варте уваги Тисячі готуються до контрнаступу ЗСУ: як партизани чинять опір росіянам від Донбасу до Криму

Навчальні заклади перевіряють

У російських ЗМІ та кримських телеграм-каналах повідомили про замінування шкіл по всьому півострову. Так, лише у Керчі замінування нібито відбулися у дев'яти школах. Тож у так званій міській раді Керчі заявили, що у місті розпочався процес евакуації учнів та співробітників з усіх міських шкіл.

Спецслужби країни-окупантки почали перевірку приміщень у навчальних закладах. Її проводять силовики з задіянням кінологів.

Окупанти в українському Криму наголосили, що за брехливі повідомлення про мінування на анонімів чекає відповідальність. Вони пригрозили зловмисникам 10 роками позбавлення волі.

До замінувань приплели Україну

Так званий "радник голови Криму" Олег Крючков заявив, що наразі у Криму відпрацьовуються алгоритми безпеки. Ба більше, як стверджують російські ЗМІ, усю відповідальність за мінування шкіл він переклав на Україну. Мовляв, це "чергова провокація українських спецслужб".

Звісно, якихось підтверджень радник російського голови Криму надати навіть не намагався. Адже росіяни привикли чинити так самі, і того ж очікують від інших. Нагадаємо, що перед початком повномасштабного вторгнення в Україні часто відбувалися масові замінування. Тоді повідомлялося й про російський слід.

Однак щоб надати логіки "обгрунтуванню" Крючкова, росЗМІ заявили, що після початку повномасштабного вторгнення в Україну в окупованому Криму почастішали випадки повідомлень про мінування об'єктів. При цьому, за їхніми словами, такі повідомлення надходили нібито й з України, однак жодного разу не підтверджувалися.

Також вони нагадали про інші теракти на іншій території країни-терористки, до яких також на Росії приплели Україну. Мовиться не лише про історичний підрив Кримського моста, а й вбивство Владлена Татарського та Дар'ї Дугіної.

В тимчасово окупованому Криму тривожно