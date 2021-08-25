Замість Кравчука: відомо, хто очолить українську делегацію на засіданні ТКГ

Тристороння контактна група проведе нове засідання у четвер, 26 серпня. Українську делегацію очолить віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков.

Він замінить першого президента Леоніда Кравчука. Про це повідомив речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович.

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Резніков замінить Кравчука на засіданні ТКГ

Леонід Кравчук 26 серпня не зможе бути присутнім на засідання представників Тристоронньої контактної групи з питань врегулювання конфлікту на Донбасі. Арестович зауважив, що глава української делегації все ще лікується після перенесеної операції.

Відтак під час переговорів його замінить на цій посаді глава Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Прессекретар української делегації також відзначив, що наразі рано говорити, коли Кравчук знову зможе повернутися до участі в перемовинах ТКГ.

Що відомо про стан Кравчука

Леоніду Кравчуку провели операцію на серці. 28 липня стало відомо, що перший президент перебуває у реанімації, його навіть під'єднали до апарату штучної вентиляції легень.

Родичі заборонили медикам повідомляти деталі про його самопочуття.

Віктор Ющенко 24 серпня прокоментував стан здоров'я Кравчука. Втім він лише зауважив, що Кравчук – сильний, тому наразі бореться.

Тристороння контактна група відновила роботу одразу після Дня Незалежності України. Всі засідання та зустрічі будуть проводитися в онлайні. У режимі відеоконференцій засідання у підгрупах заплановане на 25 серпня. Загальне засідання глав делегацій відбудеться 26 серпня.