Одним із героїчних захисників Маріуполя є Ілля Самойленко. Він вразив усіх своєю англійською на пресконференції, яку дали захисники Маріуполя, але це далеко не найцікавіший факт про воїна.

Ілля Самойленко – боєць з надзвичайно цікавою історією. Він пройшов важкий шлях, та навіть важке поранення не забрало його з поля бою.

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Нацгвардія про героя

Як повідомили у Нацгвардії, у бойових діях Ілля Самойленко втратив ліву руку. Зараз він має механічний титановий протез та продовжує героїчно битися за Україну.

Окрім того, відважний воїн втратив праве око, замість якого зараз має штучне.

Ілля вірить, що війна обов'язково завершиться перемогою України, а він зможе нарешті закінчити навчання на історичному факультеті Київського університету.

Самойленко спілкується з журналістами з "Азовсталі" / Фото Нацгвардія України

Героїчна оборона Маріуполя: останні новини

Раніше повідомлялося про те, що з "Азовсталі" вдалося евакуювати усіх цивільних людей. Втім, за останньою інформацією, під завалами, де заблокувало виходи, досі можуть залишатися мирні мешканці.

9 травня попри домовлений "режим тиші" російські окупанти почали знову штурмувати та бомбити "Азовсталь". Захисники міста попри надзвичайно складну ситуацію та переважаючі сили ворога відважно тримають оборону та не дають окупантам повністю взяти місто під свій контроль.

Росіянам не вдалося взяти "Азовсталь" до своєї сакральної дати, але вони не збираються припиняти своїх атак. Навіть більше – вони збираються підірвати міст, через який йшла евакуація, щоб повністю унеможливити нашим героям можливість відходу.

За попередніми оцінками, кількість жертв серед мирного населення внаслідок атаки російських окупантів на Маріуполь перевищує 20 тисяч. Також повідомлялося про те, що росіяни біля території міста не припиняють рити братні могили, щоб приховати сліди своїх злочинів. Наразі неможливо оцінити, скільки насправді мирних українців у Маріуполі та околицях стали жертвами російських окупантів.

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