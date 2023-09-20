Радив продати пса за комуналку: ким замінили Шуфрича на посаді голови Комітету зі свободи слова

Скандального нардепа від забороненої партії "ОПЗЖ" Нестора Шуфрича замінять на посаді глави Комітету зі свободи слова. Адже нардеп перебуває у СІЗО через звинувачення у державній зраді.

Вже відомо кого Комітет з питань Регламенту поставив виконувачем обов'язків глави Комітету зі свободи слова, поки оберуть нового. Ним виявився скандальний нардеп, який радив пенсіонерці "продати собаку й оплатити газ".

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Хто тимчасово замінить Шуфрича

Комітет з питань Регламенту розглянув постанову про відкликання Шуфрича з голови Комітету з питань свободи слова… Відповідно до обрання нового голови, виконувачем обов'язків буде Євген Брагар,

– заявив нардеп Ярослав Железняк.

За його словами, сам Нестор Шуфрич таки залишиться просто членом Комітету. Адже для існування парламентського Комітету потрібно щонайменше троє людей.

Буквально 18 вересня заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук повідомила, що Верховна Рада планує розглянути звільнення Нестора Шуфрича з посади голови Комітету Верховної Ради з питань свободи слова на найближчому засіданні.

Хто тимчасово замінить Шуфрича

Виконувачем обов'язків глави Комітету з питань свободи слова Верховної Ради України буде одіозний народний депутат від "Слуги народу" Євген Брагар.

Він відомий тим, що у 2020 році відповів на дзвінок пенсіонерки у студії одного з українських телеканалів. Жінка з Кіровоградської області запитала його, як їй прожити на 2 тисячі гривень пенсії при високих цінах на комунальні послуги.

Тоді ж нардеп Брагар заявив, що пенсіонерка може продати собаку й так заплатити за комуналку: "Якщо елітної породи (собака – 24 канал) у дворі, то вона може її продати. … В будь-який момент і спокійно сплатити".

Окрім того, нардеп колись заступився за водія, який не послухав прохання волонтерки Анастасії Конфедерат, що просила вимкнути російський серіал в автобусі "Луцьк – Київ". Відомо, що волонтерка поверталась у Київ разом з Яриною Чорногуз, яка їхала з похорону свого коханого, який загинув на Донбасі.