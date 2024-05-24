Прибутки від заморожених активів можуть використати для фінансування ОПК України, – джерело

Євросоюз може закуповувати зброю та снаряди в української промисловості за прибутки від заморожених активів Росії. Крім того, ця військова допомога буде передана українській армії.

Про це заявив високопосадовець ЄС на умовах анонімності, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

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Доля заморожених коштів

Євросоюз може спрямувати кошти з заморожених російських активів на потреби оборонно-промислового комплексу України. Високопоставлений дипломат сказав, що таку пропозицію обговорюватимуть міністри закордонних справ та оборони під час зустрічі у Брюсселі наступного тижня.

Ідея полягає в тому, щоб використовувати ці кошти не для відшкодування країнам-членам, а для попереднього фінансування негайних закупівель в Європі або за її межами, а також в Україні,

– сказав єврочиновник.

Джерело каже, що така ідея з’явилась після форуму оборонної промисловості, який відбувся у Брюсселі на початку травня. Дипломат поділився, що українська сторона наполягає, що має виробничі потужності, а не вистачає лише фінансування.

"Ми подивимося, як використати частину прибутків від активів Росії для безпосередньої підтримки оборонної промисловості в Україні", – додав співрозмовник.

Гроші Росії у ЄС