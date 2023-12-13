Чим ризикує Європа, не конфісковуючи російські активи на користь України
Європейських Союз розглядає можливість надання Україні прибутку від заморожених російських активів. Мовиться про мільярди доларів, які наша країна могла б використати для відбудови чи інших потреб.
Наразі ми бачимо протидію тому, щоб передати ці кошти Україні. Про це 24 Каналу розповів політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко, додавши, що насправді для Європи це може обернутися серйозними викликами.
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Чому ці кошти не виділяють Україні
Арештовані кошти російського Центробанку мали б бути конфісковані та передані Україні для подальшої відбудови. Але ми маємо позицію Європейського центрального банку, який вважає, що подібні рішення стануть елементом нестабільності та призведуть до негативного тиску на євро.
Я не можу з цим погодитись, Хочу нагадати, що Україна є офіційним кандидатом у члени Європейського Союзу, тобто вся відбудова та відновлення йтиме у межах нашої євроінтеграції, як майбутнього повноправного члена ЄС,
– підкреслив Ігор Чаленко
Європейський центральний банк має розглядати це питання з погляду перспективи. Чим довше кошти не використовуватимуть для відновлення України, тим це відновлення буде дорожчим. Навіть якщо не враховувати нових ударів по інфраструктурі чи житловому комплексу, то це станеться через інфляцію, подорожчання будівельної продукції, зростання оплати у відповідному секторі.
Для самої євроспільноти важливо приймати виважені, правильні та оперативні рішення. Тому те, що цього не роблять зараз – неправильна позиція, яка гальмує процес,
– додав політолог.
Як впливають санкцій на життя у Росії
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