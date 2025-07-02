ПА ОБСЄ закликала передати Україні заморожені російські активи: нардепка розповіла деталі

Під час літньої сесії у Порту Парламентська асамблея ОБСЄ ухвалила резолюцію із закликом до передачі Україні заморожених російських активів. За неї проголосували 55 країн-учасниць.

Окрім цього, документ закликає підтримати заснування спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України та розробити нові превентивні механізми й гарантії безпеки для неядерних держав-учасниць. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на народну депутатку Наталію Піпу.

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Яких результатів вдалося досягти під час сесії ПА ОБСЄ

За словами нардепки, у день відкриття літньої сесії у Порту ПА ОБСЄ закликала країни-учасниці підтримати усі компенсаційні механізми для України та передачу заморожених російських активів з метою відновлення знищеної інфраструктури та промисловості.

Піпа також навела головні тези із 41 пункту резолюції ПА ОБСЄ. Зокрема, у ній:

висловили непохитну підтримку України та засудили агресивну війну Росії, її порушення міжнародного гуманітарного права та прав людини;

закликали до негайної демілітаризації Запорізької атомної електростанції та забезпечення її повернення під контроль української влади;

зазначили, що російська влада та окупаційна адміністрація вчиняють злочин геноциду проти українського народу, систематично здійснюючи індоктринацію українських дітей на тимчасово окупованих територіях;

закликали Росію негайно припинити агресивну війну проти України та без будь-яких умов звільнити всіх цивільних осіб, незаконно затриманих російськими збройними силами та окупаційною владою на ТОТ.

В ексклюзивному коментарі 24 Каналу Піпа розповіла, що участь у цій сесії для неї як депутатки була можливістю прямо донести до колег із 55 країн, що російська агресія має наслідки, і Росія повинна за все заплатити.

Кошти агресора мають піти на відбудову України – зруйнованої інфраструктури, шкіл, лікарень, промисловості. Також резолюція містить заклики до створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії та негайної демілітаризації Запорізької АЕС,

– заявила нардепка.

Вона додала, що українська делегація активно просувала посилення санкцій, бо навіть зараз у дронах, якими Росія атакує Україну, є західні деталі. Лише за червень таких безпілотників в Україні було понад 3000.

За словами Піпи, сесія ПА ОБСЄ відбувалась у 50-ту річницю підписання Гельсінського заключного акта – документа, що закріпив основоположні принципи міжнародного права: повагу до суверенітету, територіальної цілісності та прав людини.

Проте Росія, яка як правонаступниця Радянського Союзу зобов’язалась їх дотримуватись, натомість ці принципи порушила, "витерла об них ноги та наплювала".

Саме тому, на думку нардепки, сьогодні надзвичайно важливо, щоб міжнародна спільнота не лише визнавала ці порушення, а й діяла рішуче – через санкції, правосуддя та підтримку України, бо лише справедливість може стати основою тривалого миру.

До слова, раніше глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що варто переходити на новий рівень використання заморожених російських активів. Йдеться не лише про використання прибутків, але й про повне використання коштів Росії на оборону та відновлення України.