Україна ніколи не погодиться "заморозити" війну: Буданов пояснив, щоб це означало

Україна не погодиться на "замороження" війни з Росією, адже це означатиме визнання окупації наших територій.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов наголосивши, що цього ніколи не буде.

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Росіяни були б дуже раді заморозити все так, як є зараз, змусивши нас визнати захоплену ними територію. У цьому разі вони б святкували перемогу. Цього ніколи не трапиться,

– зазначив Буданов.

Він підтвердив, що Росія якимсь чином отримала доступ до секретних планів України щодо контрнаступу. Водночас відмовився говорити про це детальніше.

"Я не скажу більше за Президента. Ми отримали, скажімо, інформацію, докази, що плани стали відомими Росії. Це – серйозна проблема, і ми вживаємо дії”, – зазначив очільник ГУР.

Буданов також прокоментував застосування дронів у війні. На його думку, безпілотники, хоч би якими ефективними вони були, не спроможні повністю замінити людей на полі бою.

"Дрони ніколи не замінять сухопутні сили. Вони лише є способом їх підтримки. За допомогою дронів можна завдати втрат ворогу, але поки військові не прийдуть і не встановлять прапор, нічого не зміниться", – зазначив керівник розвідки.

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