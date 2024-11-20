Пєсков заперечив, що Росія готова заморожувати війну

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Путін не зацікавлений у заморожуванні війни. Водночас російський лідер, мовляв, готовий до переговорів.

Такий коментар Пєсков дав після публікації агентства Reuters про ймовірну готовність російського лідера обговорювати такий варіант. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Чи готовий Путін до переговорів

Пєсков наголосив, Владімір Путін не готовий до замороження війни, хоча і не проти певних перемовин. Він зазначив, що позиція Путіна залишається незмінною: Росія прагне досягти своїх цілей, які "усім добре відомі". Він підкреслив, що варіант заморожування конфлікту не відповідає інтересам Кремля.

Путін, за його словами, "дійсно неодноразово, а точніше, постійно заявляє про те, що він готовий до контактів і до переговорів".

Нагадаємо, журналісти Reuters зазначали, що очільник Росії Владімір Путін може погодитися на припинення вогню вздовж нинішньої лінії фронту. У Росії нібито не проти обговорити поділ частково окупованих чотирьох областей України – Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської.

Росія, як кажуть джерела видання, навіть може вивести свої війська з частин інших областей, незначну територію яких вона контролює. Йдеться про Харківську і Миколаївську області. Водночас Росія не погодиться на вступ України до НАТО.