За замороження війни Путін дасть як приз ще більше страждань і катастроф, – Зеленський

Деякі країни пропонують Україні заморозити війну. Втім, таке рішення принесе ще більше страждань.

В разі замороження війни, глава Кремля Владімір Путін спричинить ще більше катастроф в світі. Про це президент України заявив під час виступу на Генасамблеї ООН сьогодні, 25 вересня.

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Чим загрожує замороження війни в Україні

Під час свого виступу на Геасамблеї ООН в США, Володимир Зеленський зауважив, що "дехто" пропонує замороження війни в України. Втім, за його словами, це матиме негативний вплив.

За це (замороження війни в Україні – 24 Канал) Путін вам дасть в якості призу тільки більше страждань і катастроф,

– наголосив український лідер.

До слова, Зеленський під час свого виступу також розповів, що внаслідок російських обстрілів в Україні було знищено всі ТЕС та найбільші ГЕС. За словами глави держави, країна-агресорка не змогла подолати українців на полі бою, тому Путін шукає нові способи, щоб підірвати їхній дух.