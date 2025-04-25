Заморозки в Україні: чи буде знову різке похолодання, як на початку квітня
- З 26 по 28 квітня погода в Україні зміниться. Знову очікуються нічні заморозки.
- Синоптикиня розповіла, у яких областях вдарять заморозки й чи буде таке сильне похолодання як на початку місяця.
Уже на вихідних в Україні знову похолодає. У частині областей навіть очікуються заморозки.
Та чи буде таке сильне похолодання, як на початку квітня, – в інтерв'ю 24 Каналу розповіла представниця Укргідрометцентру Наталія Птуха.
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Заморозки в Україні
26 – 28 квітня характер погоди в Україні зміниться. Втім, синоптикиня висловила сподівання, що такого різкого похолодання, як на початку місяця зі снігом і заморозками подекуди до -10 градусів, цього разу все ж таки не буде.
Наталія Птуха зазначила, що найближчої доби через територію України з півночі на південь переміститься холодний атмосферний фронт. Він зумовить короткочасні дощі з грозами та відкриє шлях для арктичного повітря з північних широт. Це призведе до інтенсивного зростання тиску потім.
Такий північний процес спричинить досить холодну погоду з нічними заморозками. Зокрема, їх прогнозують у ніч на неділю в західних і північних областях, а в ніч на понеділок – у більшості областей на поверхні ґрунту.
Оскільки ніч на понеділок очікуються найпрохолоднішою, то у північних, центральних і східних областях заморозки ймовірні також у повітрі, але інтенсивність їх 0 – -3 градуси,
– наголосила синоптикиня.
За прогнозом Укргідрометцентру, 27 квітня на Заході та Півночі, вночі 28 та 29 квітня в Україні заморозки на поверхні ґрунту 0 – -5 градусів (I рівень небезпечності, жовтий). Вночі 28 квітня у північних, східних і центральних областях заморозки в повітрі 0 – -3 градуси (II рівень небезпечності, помаранчевий).
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Заморозки в Україні / Скриншоти з Укргідрометцентру
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