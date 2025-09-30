Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Український гідрометеорологічний центр. Йдеться про 1 – 4 жовтня.
Де прогнозують заморозки?
Заморозки на поверхні ґрунту 0 – 5 градусів за Цельсієм очікують уночі 2 жовтня в західних (окрім Закарпаття) областях, а 3 жовтня – у Житомирській, Вінницькій та Київській областях. Через це оголошено жовтий рівень небезпечності.
Заморозки у повітрі 0 – 3 градусів за Цельсієм прогнозують уночі 2 – 3 жовтня на Прикарпатті, а також 3 жовтня на Волині, Рівненщині та Житомирщині. Там оголошено помаранчевий рівень небезпечності.
- Високогір'я Карпат
Протягом доби 1 жовтня у високогір'ї Карпат температура повітря буде від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла за Цельсієм.
- Львів та область
Уночі та вранці 2 – 4 жовтня на території Львівської області прогнозують сильний заморозок 0 – 5 градусів за Цельсієм, а на окремих ділянках доріг – ожеледицю. У Львові буде 0 – 3 градусів за Цельсієм. Рівень небезпечності – помаранчевий.
- Київська область
Уночі 3 жовтня на території Київщини очікують заморозки на поверхні ґрунту 0 – 3 градусів за Цельсієм. Рівень небезпечності – жовтий.
- Луцьк і Волинська область
Уночі та вранці 2 жовтня на Волині прогнозують заморозки на поверхні ґрунту 0 – 3 градусів за Цельсієм. Рівень небезпечності – жовтий.
Довідка: I (жовтий) рівень небезпеки – погодні умови потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Рекомендується зберігати підвищену уважність та обережність, слідкувати за повідомленнями про можливе подальше ускладнення погодних умов.
II (помаранчевий) рівень – погодні умови небезпечні, оскільки несуть реальну загрозу для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Рекомендується проявляти максимальну обережність при перебуванні в зоні дії погодних явищ.
Що відомо про похолодання в Україні?
Синоптикиня Наталія Птуха розповіла, що зараз в Україні переломний момент – країна перебуває на межі сезонів. У багатьох областях, а особливо на півночі, заморозки до 3 градусів за Цельсієм будуть через надходження арктичного повітря з північних напрямків.
Однак завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС України Віра Балабух розповіла в інтерв'ю 24 Каналу, що протягом цієї осені переважатиме вища за кліматичну норму температура повітря.
Нагадаємо, 29 вересня на горі Піп Іван у Карпатах випав сніг, а температура повітря опустилася до -3 градусів за Цельсієм.