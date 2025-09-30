Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Український гідрометеорологічний центр. Йдеться про 1 – 4 жовтня.

Де прогнозують заморозки?

Заморозки на поверхні ґрунту 0 – 5 градусів за Цельсієм очікують уночі 2 жовтня в західних (окрім Закарпаття) областях, а 3 жовтня – у Житомирській, Вінницькій та Київській областях. Через це оголошено жовтий рівень небезпечності.

Заморозки у повітрі 0 – 3 градусів за Цельсієм прогнозують уночі 2 – 3 жовтня на Прикарпатті, а також 3 жовтня на Волині, Рівненщині та Житомирщині. Там оголошено помаранчевий рівень небезпечності.

Високогір'я Карпат

Протягом доби 1 жовтня у високогір'ї Карпат температура повітря буде від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла за Цельсієм.

Львів та область

Уночі та вранці 2 – 4 жовтня на території Львівської області прогнозують сильний заморозок 0 – 5 градусів за Цельсієм, а на окремих ділянках доріг – ожеледицю. У Львові буде 0 – 3 градусів за Цельсієм. Рівень небезпечності – помаранчевий.

Київська область

Уночі 3 жовтня на території Київщини очікують заморозки на поверхні ґрунту 0 – 3 градусів за Цельсієм. Рівень небезпечності – жовтий.

Луцьк і Волинська область

Уночі та вранці 2 жовтня на Волині прогнозують заморозки на поверхні ґрунту 0 – 3 градусів за Цельсієм. Рівень небезпечності – жовтий.

Довідка: I (жовтий) рівень небезпеки – погодні умови потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Рекомендується зберігати підвищену уважність та обережність, слідкувати за повідомленнями про можливе подальше ускладнення погодних умов.



II (помаранчевий) рівень – погодні умови небезпечні, оскільки несуть реальну загрозу для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Рекомендується проявляти максимальну обережність при перебуванні в зоні дії погодних явищ.

Що відомо про похолодання в Україні?