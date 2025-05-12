Заморозки та сніг в Україні: коли, в яких областях і скільки ще днів будуть

Цього тижня в Україні знову вдарять заморозки. Ба більше, подекуди очікується сніг.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на прогноз метеоролога Ігоря Кібальчича на Meteoprog.ua.

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Коли будуть заморозки та сніг в Україні

Протягом другої декади травня на більшій частині території України буде переважати волога й прохолодна погода. Температура може бути нижчою за норму на 4 – 8 градусів.

Метеоролог пояснив, що все через розвиток циклонічної діяльності, а також на фоні надходження холодного повітря з північних регіонів Європи.

У понеділок, 12 травня, у Карпатах і на Прикарпатті місцями будуть значні опади у вигляді дощу, у високогір'ї з мокрим снігом. Вночі в західних і північних областях на поверхні ґрунту й подекуди в повітрі заморозки 0 – -3 градуси.

Заморозки на Заході й Півночі знову очікуються й у вівторок та середу, 13 – 14 травня. У четвер, 15 травня, у Карпатах значні опади у вигляді дощу та мокрого снігу.

На п'ятницю метеоролог поки не прогнозує ані заморозків, ані снігу. У центральних і північних регіонах подекуди пройдуть сильні дощі, можливі грози й град.

У суботу, 17 травня, знову заморозки на Заході. Інтенсивність 0 – -3 градуси. У неділю ,18 травня, уже, ймовірно, без мінусів. Сніг також не очікується, але в частині України йтимуть значні дощі.

Чи можуть у червні вдарити заморозки