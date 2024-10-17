Сильні заморозки скують більшість областей України: коли і як довго будуть

Уже незабаром більшість областей України скують сильні заморозки. Оголошено II рівень небезпечності.

Про це заявили в Укргідрометцентрі. Синоптики сказали, коли й де саме будуть заморозки.

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Заморозки в Україні

Сильні заморозки очікуються в більшості областей нашої держави. Синоптики прогнозують до -3 градусів.

Вночі 17 жовтня у західних, Житомирській та Вінницькій областях, 18 – 19 жовтня в західних, північних та більшості центральних, 19 жовтня і південних областей сильні заморозки,

– зазначили в Укргідрометцентрі.

Додали, що це II рівень небезпечності, помаранчевий.

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Де будуть сильні заморозки / Скриншоти з Укргідрометцентру

Зауважимо, що за орієнтовними прогнозами на картах Укргідрометцентру, у частині областей заморозки очікуються також 20 і 21 жовтня. Зокрема, на Заході.

До речі, щонайменше до кінця тижня значне потепління в Україні поки не очікується.

Прогноз погоди на 17 – 21 жовтня / Скриншоти з Укргідрометцентру

Погода на зиму в Україні