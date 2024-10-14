Зима вже близько: українців попередили про сильні заморозки найближчими днями

Зима невпинно наближається. Українців знову попереджають про заморозки найближчими днями.

За даними синоптиків, вони будуть сильними. Про це пише Укргідрометцентр.

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Україну очікують заморозки до -5

Зниження температури повітря нижче нуля очікують по ночах з 16 до 19 жовтня. Заморозки прогнозують у багатьох областях України:

16 – 19 жовтня на Заході,

17 – 19 жовтня у північних областях, а також у Вінницькій та Черкаській областях,

18 – 19 жовтня у Кіровоградській, Полтавській,

19 жовтня у Дніпропетровській.

Позначки термометра опустяться до 0... -5.

Через це синоптики оголосили ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.

Довідково. За даними гідрометцентру, II рівень небезпеки вказує на небезпечні погодні умови, які несуть реальну загрозу для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. У такому випадку рекомендують проявляти максимальну обережність при перебуванні у зоні дії погодних явищ.

Погода на 14 – 15 жовтня

Попри нічні заморозки, в Україні місцями утримається доволі тепла погода до 18 градусів. Так, зокрема, у вівторок, 15 жовтня, вдень така температура триматиметься у південних областях та у Криму. На решті територій – у межах 9 – 15 градусів. Також у більшості регіонів прогнозують незначні опади.

Окрім того, синоптики нагадують, що у понеділок, 14 жовтня, у багатьох областях через сильний вітер оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Вдень 14 жовтня у західних, Житомирській, Вінницькій та східних областях пориви вітру 15 – 20 метрів за секунду,

– наголошують синоптики.