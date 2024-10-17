Майже по всій Україні будуть заморозки: в яких областях до -5 градусів

Найближчі кілька ночей майже по всій Україні будуть заморозки. Подекуди сильні, – до -5 градусів.

Де саме чекати заморозків, в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Заморозки в Україні

Синоптикиня зазначила, що вночі 18 – 19 жовтня в Україні, крім Південного Сходу, 20 жовтня крім узбережжя морів (там на поверхні ґрунту можуть бути), на більшості території заморозки очікуються й у повітрі. Інтенсивність 0 – -3 градуси.

Водночас Наталія Птуха наголосила, що в денні години все ж таки через прояснення температура буде утримуватися в межах +7 – +13 градусів. Тільки на Закарпатті до +16.

Заморозки в Україні / Скриншоти з Укргідрометцентру

Зауважимо, згодом в Укргідрометцентрі уточнили: