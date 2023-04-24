Ворогу критично бракує медперсоналу, за Бахмут і Мар'їнку йдуть запеклі бої: головне з Генштабу

В Україні розпочалася 425 доба повномасштабної війни з Росією. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар'їнку.

Окупанти намагаються наступати одразу на трьох напрямках. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, пише 24 Канал.

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Російські терористи продовжують вбивати мирних людей

Росія продовжує ігнорувати Міжнародне гуманітарне право, тероризуючи мирних жителів, руйнуючи будинки та критичну інфраструктуру.

Упродовж минулої доби агресор завдав 1 ракетного та 46 авіаційних ударів. Окрім того, здійснив близько 60 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.

(Ворог – 24 Канал) використовує авіацію, застосовуючи крилаті авіаційні бомби в Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. Внаслідок чого є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура,

– зазначили у Генштабі ЗСУ.

Також додали, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

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Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар'їнку

Основні зусилля окупанти зосереджують на наступі на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. На цих ділянках фронту наші воїни відбили близько 60 атак противника. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар'їнку.

Тим часом на Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Водночас упродовж доби російські військові обстріляли понад 40 населених пунктів. Пошкоджено близько 25 житлових будинків. Є поранені серед мирного населення.

Окупанти привласнюють зерно

Російські загарбники продовжують грабувати мирне населення України, привласнюючи зерновий урожай. У Бердянську Запорізької області так звана російська окупаційна "влада" намагається вивезти викрадене збіжжя, завантажуючи його на ворожі вантажні судна.

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Загарбникам критично не вистачає медперсоналу

Окупантам катастрофічно не вистачає медичного персоналу на полі бою. З метою поповнення некомплекту військових лікарів, місцевих працівників медичних закладів Бердянська, які отримали російські паспорти, почали змушувати до постановки на військовий облік ворога. У випадку відмови погрожують втратою робочих місць.

Сили оборони продовжують знищувати ворога

За минулу добу українська авіація завдала 14 ударів по районах зосередження окупантів. Також збито 2 ворожих розвідувальних безпілотники типу "Мерлін" та 1 "Орлан-10", а ще 8 дронів-камікадзе типу "Ланцет".