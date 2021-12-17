Запобіжний захід Медведчуку: кум Путіна з'явився на засіданні Апеляційного суду
17 грудня 2021 , 13:51Читать новость на русском
Джерело:Радіо Свобода
Проросійський нардеп ОПЗЖ Віктор Медведчук 17 грудня приїхав до Апеляційного суду Києва. На засіданні мають розглядати апеляцію про обрання йому запобіжного заходу.
6 грудня відповідне засідання суд відклав, бо кум Путіна на нього не з'явився. Тоді захист запевняв, що Медведчук не отримав повістки до суду а також нещодавно перехворів коронавірусом.
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Що сказав Медведчук
Член ОПЗЖ неоднозначно висловив свої очікування від засідання суду. Медведчук сказав: "Поживемо-побачимо". Водночас запевнив, що почуває себе чудово.
У чому звинувачують кума Путіна
- 8 жовтня СБУ оголосила підозру в державній зраді та фінансуванні тероризму куму президента Росії Володимира Путіна Віктору Медведчуку.
- Політика звинувачують в організації незаконних схем для постачання в українські державні підприємства вугілля з окупованого Донбасу.
- Суд у справі про держзраду за торгівлю вугіллям із бойовиками відправив Медведчука під домашній арешт. Але прокуратура просила для нього арешт або захмарну заставу в 1 мільярд гривень.
- Кум російського президента переконаний, що кримінальна справа проти нього є політичним переслідуванням
- Кремль засудив запобіжний захід Медведчуку. Попри це Росія наголосила, що допомогти не можуть, адже Медведчук – громадянин України.
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