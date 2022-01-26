Запобіжний захід Порошенку: Офіс генпрокурора не проситиме про пом'якшення

Під час апеляції запобіжного заходу п'ятому президенту Петру Порошенку Офіс генпрокурора не проситиме його пом'якшити. Навпаки – там наполягатимуть, щоб політика тримали під вартою з можливістю внести заставу.

Повне рішення суду з'явилося 25 січня і до апеляційної скарги було доповнення. Про це заявила генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова, додавши, що вона усе підписала.

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Я розумію, що є питання електоральних симпатій та антипатій, у громадянського суспільства – доцільності, недоцільності. Ми ж намагаємося залишатися виключно у професійній процесуальній площині і в нас до всіх фігурантів справи абсолютно однакове ставлення,

– зазначила Венедіктова.

Вона також наголосила, що правоохоронці поважають статус Петра Порошенка. Втім, вони керуються у своїх діях тим, що більше немає депутатської недоторканності.

Запобіжний захід Порошенку

П'ятому президенту Петру Порошенку у Печерському суді Києва 19 січня обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Його підозрюють у держзраді у справі закупівлі вугілля з окупованих територій.

Офіс генпрокурора 21 січня подав скаргу на запобіжний захід для Петра Порошенка. Прокурори не погоджувалися з тим, що нардепа відпустили під особисте зобов'язання. Вони вважали таке покарання занадто м'яким і вимагали взяти Порошенка під варту з альтернативою внесення застави у розмірі 1 мільярд гривень.

Також Державне бюро розслідувань закликало п'ятого президента співпрацювати зі слідством. Правоохоронці також наголошували на важливості дотримуватися запобіжного заходу.

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