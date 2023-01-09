У російському Заполяр'ї впав літак з пасажирами: є жертви

У Росії впав літак Ан-2, на борту якого було орієнтовно 12 людей. Попередньо відомо, що мовиться про 10 пасажирів та два члени екіпажу.

За даними росЗМІ, літак впав через зледеніння. Російські рятувальники повідомили, що інцидент трапився за десять кілометрів від селища Каратайка у Заполярному районі, Ненецького автономного округу Архангельської області, пише 24 Канал.

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Що відомо про падіння літака

За словами пасажира телефоном, двоє людей загинули,

– заявили російські рятувальники.

Окрім того, відомо, що один з загиблих – пілот, інший – пасажир. Ще п'ять людей – важко поранені.

Ба більше, на борту перебували дві дитини. Попередньо – вони не постраждали. На місце падіння виїхали шість рятувальних снігоходів та вилетів вертоліт.

Попередня причина катастрофи – сильний вітер, зледеніння і погана видимість,

– повідомили росЗМІ.

Відомо, що літак летів маршрутом Нар'ян-Мар – Каратайка – Варандей – Нар'ян-Мар.

Джерела серед рятувальників розповіли росЗМІ, що літак був рейсовим та експлуатувався акціонерним товариством "Нар'ян-Марський об'єднаний авіазагін".

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