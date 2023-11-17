На Запоріжжі попрощалися з рятувальниками, які загинули внаслідок обстрілу Росії

Росія постійно криє вогнем прифронтове Запоріжжя та область. Зокрема, 15 листопада від ворожого обстрілу загинуло двоє рятувальників, а вже 17 листопада з ними попрощались.

У Запоріжжі 17 листопада попрощалися з рятувальниками, які загинули внаслідок обстрілу Росії. Їм був 31 та 34 роки.

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Війна забирає найкращих

Віталію Накарякову був усього 31 рік. Його колезі та побратиму Сергію Дорогокуплі – 34. Вони загинули від ворожого ракетного обстрілу 15 листопада. Росіяни повторно обстріляли місце, адже знали, що на тому місці працюють рятувальники.

Голова Запорізької ОВА назвав загиблих "воїнами без зброї" та наголосив, що вони назавжди залишаться в наших серцях.

Неймовірний біль втрати. Важко усвідомлювати, що війна забирає найкращих,

– написав він.

Вічна пам'ять загиблим.

Ворог 15 листопада вдарив по Запоріжжю

Російські загарбники тричі вдарили по цивільній інфраструктурі на Запоріжжі. Зокрема, вороги знову вбили та поранили мирних мешканців. Глава Запорізької обласної військової адміністрації повідомив, що Росія атакувала регіон вранці 15 листопада.

Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено будинки, два автомобілі та господарчі споруди, які розташовані поруч з місцем завдавання удару.

Тоді стало відомо про те, що семеро людей були поранені, а згодом з'явилась інформація й про загиблих рятувальників.

висловлює щирі співчуття родинам та близьким загиблих.