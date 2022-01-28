У Запоріжжі в багатоквартирному будинку стався вибух, є жертва
Джерело:ДСНС України
У житловому багатоквартирному будинку Запоріжжя стався вибух. Попередньо – його спричинив газ.
Одна людина загинула, двоє постраждалих. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.
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Вибух у будинку в Запоріжжі вночі 28 січня: що відомо
У ДСНС повідомили, що в Запоріжжі сталася біда. 28 січня о 04:04 у чотириповерховому житловому будинку стався вибух – на другому поверсі в одній із квартир.
- Попередньо – вибухнула газоповітряна суміш. Пожежа не почалася.
- Але, на жаль, відомо про загибель однієї людини. Ще двоє – травмовані.
- Пошкоджень зазнали 7 квартир. 15 людей зі зруйнованого під'їзду евакуювали.
До рятувальної операції залучили 29 працівників ДСНС та 9 одиниць техніки.Зверніть увагу: як додали на місцевому порталі 061.ua, вибух стався біля ТЦ "Аврора". Обвалилися конструкції 1 – 2 поверху.
Вибух пролунав вночі 28 січня у Запоріжжі / Фото 061.ua
Унаслідок надзвичайної ситуації загинула одна людина / Фото ДСНС
Постраждали від вибуху 7 квартир, людей з під'їзду евакуювали / Фото 061.ua
Схожі випадки в Україні у січні 2022 року вже були:
- 16 січня у Чернівцях.
- 10 січня у місті Дружківка Донецької області.
- 3 січня – на Львівщині, а 2 числа – на Закарпатті.
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