У Запоріжжі в багатоквартирному будинку стався вибух, є жертва

У житловому багатоквартирному будинку Запоріжжя стався вибух. Попередньо – його спричинив газ.

Одна людина загинула, двоє постраждалих. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

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Вибух у будинку в Запоріжжі вночі 28 січня: що відомо

У ДСНС повідомили, що в Запоріжжі сталася біда. 28 січня о 04:04 у чотириповерховому житловому будинку стався вибух – на другому поверсі в одній із квартир.

Попередньо – вибухнула газоповітряна суміш. Пожежа не почалася.

суміш. Пожежа не почалася. Але, на жаль, відомо про загибель однієї людини. Ще двоє – травмовані.

однієї людини. Ще двоє – травмовані. Пошкоджень зазнали 7 квартир. 15 людей зі зруйнованого під'їзду евакуювали.

До рятувальної операції залучили 29 працівників ДСНС та 9 одиниць техніки.

як додали на місцевому порталі 061.ua, вибух стався біля ТЦ "Аврора". Обвалилися конструкції 1 – 2 поверху.



Вибух пролунав вночі 28 січня у Запоріжжі / Фото 061.ua



Унаслідок надзвичайної ситуації загинула одна людина / Фото ДСНС



Постраждали від вибуху 7 квартир, людей з під'їзду евакуювали / Фото 061.ua

Схожі випадки в Україні у січні 2022 року вже були:

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