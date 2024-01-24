У Запоріжжі чоловік із ножем напав на собаку: що відомо про долю пса

24 січня 2024, 21:47
Читать новость на русском

Джерело:

ГУ НП у Запорізькій області

У Запоріжжі небайдужа людина стала свідком нападу на собаку. Очевидець звернувся до правоохоронців.

Правоохоронці отримали повідомлення про жорстоке поводження з твариною у Запоріжжі у понеділок, 22 січня. Свідок повідомив, що інший чоловік завдав ножового поранення собаці. Кримінальний інцидент стався того ж дня.

Читайте також Замість рятувати – катували: поліція розслідує злочини у притулку для тварин на Київщині

Що сталося з собакою

На місце злочину приїхали патрульні разом зі слідчо-оперативною групою територіального підрозділу поліції. Правоохоронці відвезли пораненого пса до ветеринарної клініки.

На жаль, лікарі не змогли врятувати його життя. Згодом собака помер.

Що сказали у поліції

За інформацією правоохоронців, собаку вдарив ножем місцевий житель. Наразі проводяться слідчі дії та встановлюються всі обставини, а також вирішується питання щодо призначення низки експертиз.

Дані про цю події внесли Єдиного реєстру досудових розслідувань. Згідно з українським законодавством, жорстоке поводження з тваринами може каратися арештом до 6 місяців або тюремним строком максимум до 3 років.

Схожі випадки в Україні

  • У Кременчуці двоє 19-річних місцевих жителів закатували кажана до смерті, записали свої знущання на відео та виклали запис у мережу. Не так давно суд їх оштрафував та засудив до іспитового строку на 2 роки.
  • Як повідомлялося раніше, в одному з київських парків чоловік душив та бив цуценя. Знущання побачили дві дівчини, які викликали поліцію. Правоохоронці забрали в садиста песика з серйозними травмами та відвезли його до ветеринарів.
  • Нагадаємо, що у селі Ільниця Закарпатської області 13-річні підлітки жорстоко знущалися з кошеняти та знімали все на відео. Правоохоронці встановили особи школярів та поспілкувалися з їхніми батьками. Також було відкрито кримінальне провадження.
Автор: Петро Залива