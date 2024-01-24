У Запоріжжі чоловік із ножем напав на собаку: що відомо про долю пса
Джерело:ГУ НП у Запорізькій області
У Запоріжжі небайдужа людина стала свідком нападу на собаку. Очевидець звернувся до правоохоронців.
Правоохоронці отримали повідомлення про жорстоке поводження з твариною у Запоріжжі у понеділок, 22 січня. Свідок повідомив, що інший чоловік завдав ножового поранення собаці. Кримінальний інцидент стався того ж дня.
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Що сталося з собакою
На місце злочину приїхали патрульні разом зі слідчо-оперативною групою територіального підрозділу поліції. Правоохоронці відвезли пораненого пса до ветеринарної клініки.
На жаль, лікарі не змогли врятувати його життя. Згодом собака помер.
Що сказали у поліції
За інформацією правоохоронців, собаку вдарив ножем місцевий житель. Наразі проводяться слідчі дії та встановлюються всі обставини, а також вирішується питання щодо призначення низки експертиз.
Дані про цю події внесли Єдиного реєстру досудових розслідувань. Згідно з українським законодавством, жорстоке поводження з тваринами може каратися арештом до 6 місяців або тюремним строком максимум до 3 років.
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