У Запоріжжі й Дніпрі чули вибух: в областях лунає повітряна тривога
У Запоріжжі вдень 30 грудня пролунали потужні звуки вибуху. До цього в області лунали сигнали повітряної тривоги.
Згодом вибух пролунав і у Дніпрі. За попередніми даними, вибухи можуть бути пов'язані з загрозою балістики. Наразі офіційна влада вибухи жодним чином не коментувала.
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У Запоріжжі й Дніпрі лунали вибухи
Повітряну тривогу по всій Запорізькій області оголосили ще о 10 годині 30 хвилин через зліт у небо російського МіГ-31К, що є потенційним носієм гіперзвукової ракети "Кинджал". Водночас вибухи у самому Запоріжжі пролунали близько 11 години 36 хвилин.
У Запоріжжі чутно звук вибуху,
– повідомили кореспонденти Суспільного.
Через кілька хвилин Повітряні сили ЗСУ повідомили, що на Дніпро летить ракета Х-59. Далі у місті також пролунали гучні вибухи, про що сказали кореспонденти Суспільного.
"У Дніпрі чутно звуки вибухів", – розповіли журналісти.
Наразі достеменно невідомо, які наслідки від вибухів у Дніпрі й Запоріжжі, адже місцева влада поки не коментувала вибухи. Станом на 12:02 пролунав відбій повітряної тривоги по областях.
По всій Україні лунала тривога через МіГ-31К
- По всій Україні 30 грудня пролунав сигнал повітряної тривоги. У Повітряних силах пояснили, що це пов'язано зі злетом літака МіГ-31К з аеродрому Моздок у Росії.
- Тривогу оголосили близько 10:30. Вона лунала близько 1,5 години й вже об 11:53 пролунав відбій повітряної тривоги.
- Варто зазначити, що окупанти не вперше обстрілюють Дніпро й Запоріжжя. Під час масованої атаки по Україні росіяни також завдали удару по цих двох містах, внаслідок чого є постраждалі й жертви.
- Внаслідок атаки по Запоріжжю загинули щонайменше 9 осіб, і ця кількість продовжує збільшуватися, оскільки ведуться рятувально-пошукові роботи. Водночас у Дніпрі окупанти вгатили по пологовому будинку, там жертв серед породіль чи працівників закладу немає.