Сперлась на москітну сітку: у Запоріжжі з вікна 5 поверху випала 2-річна дитина

У Запоріжжі з вікна п'ятого поверху випала 2-річна дівчинка. Наразі маля перебуває в реанімації.

Інцидент трапився 18 серпня Хортицькому районі міста. Про те, що трапилось, розповіли в пресслужбі ГУ Нацполіції у Запорізькій області.

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Дитина залишилась в кімнаті без нагляду батьків

18 серпня близько 17:25 до відділу поліції надійшло повідомлення, що з вікна квартири багатоповерхівки у Хортицькому районі випала дівчинка. На місці правоохоронці виявили, що дитина випала з вікна п'ятого поверху, коли в кімнаті не було батьків. Дитина сперлась на москітну сітку, яка не витримала її ваги.

Правоохоронці встановили, що дівчинка, залишившись в кімнаті без нагляду батьків, забралася на підвіконня. Виглядаючи на вулицю, мала сперлась на москітну сітку, яка не витримала її ваги. У результаті падіння дитина отримала тілесні ушкодження. Її негайно було госпіталізовано,

– повідомили в поліції.

Відомо, що дівчинка перебуває у реанімаційному відділенні однієї з міських лікарень.

Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження ч. 2 ст. 15, п. 2 ч. 2 ст. 115 (нещасний випадок) Кримінального кодексу України. Поліція встановлює всі причини та обставини події.

Того ж дня нещасний випадок з дитиною трапився і в Одеській області. Маленький хлопчик загорівся, коли батьки розпалювали мангал.

На Одещині дитина загорілася через мангал