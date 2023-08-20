Сперлась на москітну сітку: у Запоріжжі з вікна 5 поверху випала 2-річна дитина
Джерело:Національна поліція
У Запоріжжі з вікна п'ятого поверху випала 2-річна дівчинка. Наразі маля перебуває в реанімації.
Інцидент трапився 18 серпня Хортицькому районі міста. Про те, що трапилось, розповіли в пресслужбі ГУ Нацполіції у Запорізькій області.
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Дитина залишилась в кімнаті без нагляду батьків
18 серпня близько 17:25 до відділу поліції надійшло повідомлення, що з вікна квартири багатоповерхівки у Хортицькому районі випала дівчинка. На місці правоохоронці виявили, що дитина випала з вікна п'ятого поверху, коли в кімнаті не було батьків. Дитина сперлась на москітну сітку, яка не витримала її ваги.
Правоохоронці встановили, що дівчинка, залишившись в кімнаті без нагляду батьків, забралася на підвіконня. Виглядаючи на вулицю, мала сперлась на москітну сітку, яка не витримала її ваги. У результаті падіння дитина отримала тілесні ушкодження. Її негайно було госпіталізовано,
– повідомили в поліції.
Відомо, що дівчинка перебуває у реанімаційному відділенні однієї з міських лікарень.
Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження ч. 2 ст. 15, п. 2 ч. 2 ст. 115 (нещасний випадок) Кримінального кодексу України. Поліція встановлює всі причини та обставини події.
Того ж дня нещасний випадок з дитиною трапився і в Одеській області. Маленький хлопчик загорівся, коли батьки розпалювали мангал.
На Одещині дитина загорілася через мангал
- 18 серпня на території приватного будинку в Одеській області дорослі розпалювали мангал, як раптом хлопчик загорівся – вогонь перекинувся на одяг дитини, загорілися шорти та футболка.
- Попередньо, в момент нещасного випадку поруч з ним перебувала його мама. Дорослим вдалося загасити полум'я самостійно. Вони накрили хлопчика ковдрою та викликали медиків. Після цього постраждалу дитину госпіталізували.
- Спочатку малюка привезли до реанімаційного відділення Білгород-Дністровської лікарні. Згодом хлопчика перевели до Одеського обласного опікового центру. В нього діагностували опіки II та III ступенів.
- За даними ДСНС, дитина отримала численні опіки через побутову необережність з займистими речовинами.