На Запоріжжі діятиме зелений коридор в районі села Кам'янське
Джерело:телеграм Запорізька ОВА
У Запорізькій області триває боротьба з російським ворогом. Частина міст перебувають в окупації, але наші захисники роблять усе можливе, щоб звільнити їх якомога швидше.
На Запоріжжі діятиме зелений коридор в районі Кам'янського
Втім, декому потрібно проїхати туди, тому сьогодні, 1 травня, діятиме зелений коридор, зокрема, в районі села Кам'янське. Про це повідомив речник Запорізької обласної військової адмінастрації Іван Ареф'єв.
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Військове командування інформує, що зелений коридор буде відкритий з 10:00 до 15:00.
Його відкрили для громадян, яким потрібно проїхати на тимчасово окуповані території в районі села Кам'янське.
Водночас командування Сил оборони Запорізького краю просить стежити за безпековою ситуацією, адже у разі її зміни коридор негайно буде закрито.
Ситуація на Запоріжжі: останні події
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