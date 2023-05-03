У Запоріжжі та Дніпрі пролунали вибухи

Уночі 3 травня в Україні знову лунає повітряна тривога. У Запоріжжі та Дніпрі чули звуки вибухів.

Про вибухи в Запоріжжі повідомили близько 01:25, у Дніпрі – близько 01:30. Влада просить перебувати у безпечних місцях до завершення повітряної тривоги.

Важливо На Півночі – повітряна тривога: у Києві повідомили про роботу ППО

Зокрема, глава Запорізької ОВА Юрій Малашко попросив зберігати інформаційну тишу. Також – не розповсюджувати фото- та відео матеріали, оскільки це допомагає ворогу корегувати вогонь.

Очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук написав, що "Україна тримає небо". Ймовірно, він натякав на роботу ППО.

Вибухи в Києві

Повітряна тривога почала ширитись з північних областей після опівночі. Повідомляли про повітряні цілі над Київщиною.

Згодом у столиці також почули звуки вибухів. Глава Офісу Президента Андрій Єрмак закликав не ігнорувати тривогу, він повідомив що працює ППО.

Де оголосили тривогу: