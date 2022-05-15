На Запоріжжі окупанти обстріляли в'язницю, 3 лікарні та храм Московського патріархату

Російські окупанти не припиняють обстріл підрозділів ЗСУ та нищення цивільної інфраструктури на Запоріжжі. Вони продовжують завдавати ударів по області.

Окупанти продовжують гатити по Запоріжжю

Так, в селі Мала Токмачка, Пологівського району внаслідок артилерійського обстрілу окупантами було пошкоджено господарчу будівлю на території ДУ "Оріхівська виправна установа №88".

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Також, рашисти артударами пошкодили три відділення лікарні та Храм релігійної громади московського патріархату УПЦ. Все це сталося в місті Оріхів.

Наразі за даними фактами здійснюються процесуальні дії щодо відкриття кримінального провадження за статтею "Порушення законів та звичаїв війни".

ЗСУ продовжують нищити окупантів на Запоріжжі​

При цьому військовослужбовці Сил оборони на Запорізькому напрямку продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування російської агресії. Вони надають адекватну відповідь ворогу та знищують його живу силу та техніку.

Так, протягом минулої доби було знищено:

особового складу – 56 осіб, 18 поранено;

бойових броньованих машин – 8 одиниць;

автомобільної техніки – 10 одиниць;

мінометів – 4 одиниці;

БПЛА – 1 одиниця.

Яка зараз ситуація на Запоріжжі: останні новини

Зранку 11 травня силам ППО біля Запоріжжя вдалося знешкодити ворожу ракету. Вона розірвалася над інфраструктурним об'єктом. Внаслідок цього він зазнав чималих руйнувань. На щастя, минулося без жертв.

У той же день у Запорізькій ОВА розповіли і про здобутки наших військових. Так, підрозділи Запорізької бригади ТрО змогли просунутися вперед. Ба більше, вони ще й закріпилися на нових позиціях, вибивши ворога.

Тим часом з артилерії російські військові розстріляли житлові квартали селища міського типу Комишуваха.

Пізніше місцева влада ухвалила рішення про продовження комендантської години в Оріхові. Вона розпочнеться 13 травня о 18:00 та триватиме до 06:00 16 травня.

Зараз окупанти почали глушити мобільний зв'язок для місцевих жителів на Запоріжжі. Ймовірно, підтягують підкріплення і не хочуть, щоб про це дізналися ЗСУ.

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