На Запоріжжі окупанти обстріляли в'язницю, 3 лікарні та храм Московського патріархату

15 травня 2022 , 09:57
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Джерело:

фейсбук Сил оборони Запорізького краю

Російські окупанти не припиняють обстріл підрозділів ЗСУ та нищення цивільної інфраструктури на Запоріжжі. Вони продовжують завдавати ударів по області.

Окупанти продовжують гатити по Запоріжжю

Так, в селі Мала Токмачка, Пологівського району внаслідок артилерійського обстрілу окупантами було пошкоджено господарчу будівлю на території ДУ "Оріхівська виправна установа №88".

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Також, рашисти артударами пошкодили три відділення лікарні та Храм релігійної громади московського патріархату УПЦ. Все це сталося в місті Оріхів.

Наразі за даними фактами здійснюються процесуальні дії щодо відкриття кримінального провадження за статтею "Порушення законів та звичаїв війни".

ЗСУ продовжують нищити окупантів на Запоріжжі​

При цьому військовослужбовці Сил оборони на Запорізькому напрямку продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування російської агресії. Вони надають адекватну відповідь ворогу та знищують його живу силу та техніку.

Так, протягом минулої доби було знищено:

  • особового складу – 56 осіб, 18 поранено;
  • бойових броньованих машин – 8 одиниць;
  • автомобільної техніки – 10 одиниць;
  • мінометів – 4 одиниці;
  • БПЛА – 1 одиниця.

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Автор: Марта Касіянчук