У Запоріжжі на половину підвищать ціни на проїзд у транспорті
Джерело:"Индустриалка"
У Запоріжжі планують підняти ціну на проїзд в громадському транспорті. Платити місцевим мешканцям, швидше за все, доведеться більше вже після новорічних свят.
Проєкт відповідного рішення вже з'явився на сайті міської ради. Ціна залежатиме від конкретного маршруту.
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Ціна проїзду залежатиме від маршруту
Загалом вартість проїзду в маршрутному таксі збільшиться з 8 до 12 гривень. За поїздку у Хортицький район доведеться викласти 14 гривень.
Також у Запоріжжі планують зрівняти вартість проїзду в автобусах, тролейбусах та трамваях. Вони становитимуть 10 гривень.
У Києві стався збій платіжної системи
Зазначимо, що 24 грудня у столиці стався глобальний збій у платіжній системі в громадському транспорті. Пасажири не могли придбати квитки у застосунку та за QR-коду. Контролерів про таку ситуацію попередили, отож пасажирів вони не штрафували.
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Коротко про останні резонансні випадки з громадським транспортом:
- У Києві трапився небезпечний інцидент з маршруткою. На Нивках у неї на ходу відпало колесо.
- У ще одній столичній маршрутці водій возив пасажирів з відчиненими дверима, бо ті не працювали.
- У Харкові водійка тролейбуса всю дорогу просиділа в телефоні.
- У Миколаєві водій викинув з автобуса й побив пасажира-хама.