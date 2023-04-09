У Запоріжжі чули вибухи: в області лунала повітряна тривога

Ніч проти 9 квітня у Запоріжжі була неспокійною. Приблизно о 2:00 у місті завили сирени, які сповіщають про небезпеку авіаудару. Крім того, пролунали вибухи.

Перші деталі розповів глава Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко. Приблизно о 2:20 оголосили про відбій.

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Малашко також попросив зберігати інформаційну тишу та не розповсюджуйте фото- та відео матеріали.

Не допомагайте ворогу корегувати вогонь. Надмірна інформаційна увага шкодить Силам оборони України. Зберігаємо спокій та віримо у Збройні Сили України,

– написав він.

Місцеві телеграм-канали також повідомили, що чули потужні вибухи. Що саме було їх причиною – прильоти чи робота ППО – наразі невідомо.

Додамо, що останній раз вибухи у Запоріжжі лунали ще 31 березня. Тоді окупанти пошкодили цивільні будинки та об'єкт критичної інфраструктури. Повітряну тривогу в Запорізькій області оголосили о 12:49 31 березня. Після цього буквально о 13:02 в ЗМІ повідомили про вибухи в обласному центрі.

Окрім Запорізької області, сирени лунали в:

Херсонській;

Дніпропетровській;

Донецькій областях.

Також "червоними" були окупований Крим та Луганська область. Там тривога триває вже понад рік.

Що відомо про загрозу масованого удару

Керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк зазначила, що загроза ракетного удару з боку росіян залишається реальною. У Чорному морі чергує ворожий ракетоносій. Хоч на вечір 7 квітня усі ракетоносії були заведені у пункти базування через шторм. Він сягав 5 балів – це дуже потужно для Чорного моря.

Однак зараз погода покращилася, і надводний ракетоносій повернувся на бойове чергування. Корабельне угрупування складається з 8 одиниць. Один ракетоносій, імовірно, споряджений 8 "Калібрами".

Присутність ракетоносія на чергуванні дійсно може свідчити про ймовірність його термінового застосування. Водночас активність авіації, яка могла б свідчити про підготовку ракетного удару, не зафіксована. Хоча напередодні була досить висока активність БпЛА, які збирають інформацію.