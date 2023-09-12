У Запоріжжі пролунали гучні вибухи

Після полудня 12 вересня у Запорізькій області пролунала повітряна тривога. Через кілька хвилин стало відомо про вибухи.

Як ми зауважили, передувала гучним вибухам повітряна тривога. Її оголосили в області о 12:31. Вже о 12:36 ЗМІ повідомили про те, що в обласному центрі почули вибухи.

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Що відомо про ракетну атаку Запоріжжя

12:32 У Повітряних силах зазначили, що для мешканців Запорізької області існує ракетна загроза. Тож їх попрохали вирушати до укриттів і перебувати там доти, поки не буде сигналу про відбій.

Місцеві ЗМІ о 12:36 написали про те, що в місті лунають вибухи. Зазначають, що гучний звук чули відразу у декількох районах міста.

Вже о 12:38 почали писати про те, що у Запорізькому районі здійнявся дим після вибухів.

Станом на 12:45 писали про те, що хтось чув один вибух, а хтось – два. А вже о 12:48 ЗМІ повідомляли про ще один вибух у Запоріжжі.

Станом на 13:00 від місцевої влади не надходило жодних повідомлень.

Кілька днів тому атакували Запоріжжя ракетами

Звернімо увагу на те, що зранку 8 вересня росіяни завдали ракетного удару по одному з районів Запоріжжя. За наявними даними вибух пролунав близько 06:20.

Внаслідок атаки ворога виникли два осередки пожежі. Перший був в адміністративній двоповерховій споруді. А от другий – у газовому модулі неподалік.

Перший був в адміністративній двоповерховій споруді. А от другий – у газовому модулі неподалік. Через атаку росіян постраждав один чоловік. Його з приміщення адміністративної будівлі вивели поліцейські перед прибуттям ДСНС. Чоловікові надали медичну допомогу та госпіталізували.

Завдяки діям вогнеборців вдалося не допустити вибуху цистерн з метаном,

– зазначили правоохоронці.