У Запоріжжі пролунали вибухи: ворог знову поцілив балістикою

Зранку 8 вересня на Запоріжжі оголосили повітряну тривогу. Під час цього у місті пролунали потужні вибухи.

Чи є влучання та постраждалі – наразі з'ясовується, інформує 24 Канал. Нагадаємо, що російські військові 7 вересня вкотре атакували Запоріжжя і застосували балістичне озброєння.

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Вибухи у Запоріжжі

Як повідомляють очевидці та журналісти, у Запоріжжі було чутно звуки вибухів. Згодом у місті пролунав повторний вибух.

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В ОВА повідомили, що зранку ворог поцілив кількома ракетами (попередньо – балістичними) в об'єкти цивільної інфраструктури обласного центру. На місці працюють всі відповідні служби. Є інформація про мінімум одну постраждалу людину. Всі інші подробиці – згодом.

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв додав, що наразі зафіксовано, що внаслідок дії вибухової хвилі у багатоповерхових будинках та закладах освіти пошкоджено вікна. Підрахунок пошкоджень триває. Відомо про одну постраждалу людину.

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