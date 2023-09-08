У Запоріжжі пролунали вибухи: ворог знову поцілив балістикою
Зранку 8 вересня на Запоріжжі оголосили повітряну тривогу. Під час цього у місті пролунали потужні вибухи.
Чи є влучання та постраждалі – наразі з'ясовується, інформує 24 Канал. Нагадаємо, що російські військові 7 вересня вкотре атакували Запоріжжя і застосували балістичне озброєння.
Важливо Вибух у Запоріжжі: ворог вдарив по цивільному об'єкту, є постраждалі
Вибухи у Запоріжжі
Як повідомляють очевидці та журналісти, у Запоріжжі було чутно звуки вибухів. Згодом у місті пролунав повторний вибух.Оперативно про тривоги і ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.
В ОВА повідомили, що зранку ворог поцілив кількома ракетами (попередньо – балістичними) в об'єкти цивільної інфраструктури обласного центру. На місці працюють всі відповідні служби. Є інформація про мінімум одну постраждалу людину. Всі інші подробиці – згодом.
Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв додав, що наразі зафіксовано, що внаслідок дії вибухової хвилі у багатоповерхових будинках та закладах освіти пошкоджено вікна. Підрахунок пошкоджень триває. Відомо про одну постраждалу людину.
Окупанти атакують Запоріжжя: останні новини
- 7 вересня близько 11 години начальник ОВА повідомив, що ворог поцілив по Запорізькому району. Попередньо, відомо про удар балістичним озброєнням.
- Вранці 6 вересня окупаційні війська завдали ракетного удару по Запоріжжю. Внаслідок обстрілу зазнав руйнувань об'єкт цивільної інфраструктури. На жаль, не минулося без постраждалих.
- В ОВА повідомили, що внаслідок атаки зазнав руйнувань об'єкт цивільної інфраструктури. Наразі відомо про двох постраждалих осіб – працівників підприємства.
- Секретар міської ради Анатолій Куртєв додав, що внаслідок вибухової хвилі у кількох багатоповерхівках та закладах освіти повилітали вікна.
- Окрім цього, 22 серпня у Запоріжжі під ворожий обстріл потрапило підприємство. На місці спалахнула пожежа. Так, через російську атаку загорівся завод. Пожежникам вдалось оперативно ліквідувати полум'я, що поширилось на площу у 200 квадратних метрів. Рятувальники, які прибули на місце події, встановили, що горять 14 автомобілів. Серед них – 4 вантажівки, а також пакувальна тара на майданчику. Внаслідок події ніхто не постраждав.