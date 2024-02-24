На Запоріжжі пролунали вибухи

Росія атакує Україну за допомогою ударних безпілотних літальних апаратів увечері 24 лютого, у день роковин повномасштабного вторгнення на територію нашої держави.

Внаслідок цього вибухи пролунали у межах Запорізької області. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника обласної військової адміністрації Івана Федорова.

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Що відомо про вибухи на Запоріжжі

Повітряну тривогу на територію Запорізької області оголосили орієнтовно о 19:04 через загрозу ударних БпЛА. Вже о 22:13 з'явилася інформація про вибухи у регіоні. За даними обласної військової адміністрації, по ворожих цілях працюють сили протиповітряної оборони.

Працює наша ППО. До відбою залишайтеся у безпечних місцях,

– ідеться у повідомленні.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

До слова, незадовго до цього у Кременчуку ввечері 24 лютого пролунав вибух. До цього по всій Полтавській області оголошували тривогу. Наразі про наслідки вибуху у Кременчуку ні в Полтавській ОВА, ні в місцевій владі нічого не сказали.