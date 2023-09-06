У Запоріжжі пролунав потужний вибух, по всьому Півдні була тривога

У Запоріжжі зранку 6 вересня пролунав потужний вибух. Звук вибуху пролунав, коли на Півдні оголосили повітряну тривогу.

Близько 10:26 місцеві пабліки у Запоріжжі почали повідомляти про вибух, пише 24 Канал. Кореспонденти Суспільного повідомили, що в Запоріжжі пролунав потужний вибух.

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На Півдні загроза застосування балістичного озброєння

Перед цим у Повітряних силах ЗСУ попередили, що в регіонах, де оголошена повітряна тривога, є загроза застосування балістичного озброєння.

Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі

Повітряну тривогу оголосили у:

Херсонській області,

Одеській,

Миколаївській,

Кіровоградській,

Запорізькій,

Дніпропетровській,

Донецькій.



Карта повітряної тривоги в Україні 6 вересня / Скриншот

"Дзеркало тижня" з посиланням на моніторингові групи інформує про фіксацію розвідувального БпЛА над Запорізькою областю.

Росія вночі масовано атакувала Україну: подробиці

Окупаційні війська Росії вночі 6 вересня завдали масованого удару по Україні. У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що противник завдав удару по Україні ракетами повітряного та наземного базування.

Також росіяни використали ударні дрони типу "Шахед". Усього було зафіксовано 33 ворожі повітряні цілі.

Окупанти випустили 7 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55 з 9 літаків стратегічної авіації Ту-95 з району Енгельса, 1 балістичну ракету "Іскандер-М" і 25 "Шахедів".

Усі ворожі ракети було збито. Також оборонці неба знешкодили 15 з 25 дронів-камікадзе типу "Шахед".

Росіяни дронами атакувати Ізмаїльський район в Одеській області, унаслідок чого загинула людина. Співробітник агропідприємства, який отримав важкі поранення, помер у лікарні.

У КМВА повідомили, що по Києву була запущена ракета балістичного типу. Швидше за все, мовиться саме про "Іскандер-М". Усі ворожі цілі, які рухалися в напрямку столиці, були знищені силами і засобами ППО.

Унаслідок падіння уламків ворожої ракети сталася пожежа на території торговельного підприємства у Київській області. Рятувальники ліквідували загорання. Жертв і потерпілих не виявлено.

О 10:56 оголосили про відбій загрози балістики.