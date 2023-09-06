У Запоріжжі пролунав потужний вибух, по всьому Півдні була тривога
6 вересня 2023, 10:28Читать новость на русском
У Запоріжжі зранку 6 вересня пролунав потужний вибух. Звук вибуху пролунав, коли на Півдні оголосили повітряну тривогу.
Близько 10:26 місцеві пабліки у Запоріжжі почали повідомляти про вибух, пише 24 Канал. Кореспонденти Суспільного повідомили, що в Запоріжжі пролунав потужний вибух.
Дивіться також Влучання дронів на Одещині та пуск балістики: все, що відомо про масовану ранкову атаку
На Півдні загроза застосування балістичного озброєння
Перед цим у Повітряних силах ЗСУ попередили, що в регіонах, де оголошена повітряна тривога, є загроза застосування балістичного озброєння.Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.
Повітряну тривогу оголосили у:
- Херсонській області,
- Одеській,
- Миколаївській,
- Кіровоградській,
- Запорізькій,
- Дніпропетровській,
- Донецькій.
Карта повітряної тривоги в Україні 6 вересня / Скриншот
"Дзеркало тижня" з посиланням на моніторингові групи інформує про фіксацію розвідувального БпЛА над Запорізькою областю.О 10:56 оголосили про відбій загрози балістики.
Росія вночі масовано атакувала Україну: подробиці
- Окупаційні війська Росії вночі 6 вересня завдали масованого удару по Україні. У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що противник завдав удару по Україні ракетами повітряного та наземного базування.
- Також росіяни використали ударні дрони типу "Шахед". Усього було зафіксовано 33 ворожі повітряні цілі.
- Окупанти випустили 7 ракет повітряного базування типу Х-101/Х-555/Х-55 з 9 літаків стратегічної авіації Ту-95 з району Енгельса, 1 балістичну ракету "Іскандер-М" і 25 "Шахедів".
- Усі ворожі ракети було збито. Також оборонці неба знешкодили 15 з 25 дронів-камікадзе типу "Шахед".
- Росіяни дронами атакувати Ізмаїльський район в Одеській області, унаслідок чого загинула людина. Співробітник агропідприємства, який отримав важкі поранення, помер у лікарні.
- У КМВА повідомили, що по Києву була запущена ракета балістичного типу. Швидше за все, мовиться саме про "Іскандер-М". Усі ворожі цілі, які рухалися в напрямку столиці, були знищені силами і засобами ППО.
- Унаслідок падіння уламків ворожої ракети сталася пожежа на території торговельного підприємства у Київській області. Рятувальники ліквідували загорання. Жертв і потерпілих не виявлено.