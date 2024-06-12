У Запоріжжі пролунав вибух: тривоги в місті не було
12 червня 2024, 12:55Читать новость на русском
Місцеві жителі Запоріжжя вдень 12 червня повідомили про вибух. Тривоги у цей час не оголошували.
Згодом у місті знову чули гучний звук. Цілком ймовірно, що йдеться не про чергову атаку Росії.
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Вибухи у Запоріжжі
Кореспонденти "Суспільного" о 12:48 повідомили про вибух. Вже за дві хвилини журналісти написали про повторний вибух. Інформацію підтвердив й голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Варто вказати, що як до гучного звуку, так і після у Запорізькій області тривога не лунала. Моніторингові пабліки повідомляють, що не фіксували потенційної загрози атаки з боку Росії. Наразі з'ясовуються всі деталі інциденту.
Атаки на Україну 12 червня
- Протягом доби 12 червня в Україні декілька разів оголошували повітряну тривогу. Зокрема, вночі ворог спочатку запустив "Шахеди", а потім й ракети з Ту-95МС. Повітряні сили повідомили, що ворог атакував Україну 4 крилатими ракетами Х-101/Х-555,
- 1 балістичною ракетою "Іскандер-М", 1 аеробалістичною ракетою Х-47М2 "Кинджал" та 24 ударними БпЛА. Оборонцям неба вдалося збити 29 з 30 повітряних цілей ворога – у тому числі й "Кинджал".
- Стало відомо, що росіяни цієї ночі намагалися вразити Київ. Як повідомили у КМДА, російські військові провели комбіновану атаку на столицю, застосувавши кілька видів озброєнь. Внаслідок падіння уламків зафіксовано пошкодження низки об'єктів в двох районах області. В одному з районів сталася пожежа на промисловому об'єкті.
- Росіяни намагалися замаскувати свою атаку погодними умовами. Паралельно з роботою ППО у місті було чути й грім, що додавало тривоги киянам. Проте Повітряні сили успішно відпрацювали по цілях.
- Окрім цього повіломляється, що у небі над Дніпропетровщиною вдалося збити 11 ударних БпЛА типу "Шахед". Є інформація про постраждалу родину на Синельниківщині. Відомо, що у 13-річного хлопчика – гостра реакція на стрес. У чоловіка 39 років та жінки 40 років – різані рани.