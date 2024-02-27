У Запоріжжі пролунав вибух: ворог міг вдарити балістикою

У Запоріжжі пролунав потужний вибух під час повітряної тривоги. Ворог міг атакувати балістичним озброєнням.

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про вибух о 09:09. Тривогу в області оголосили за кілька хвилин до цього – о 09:05.

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Окупанти атакували Запоріжжя

На Півдні та Сході зранку оголосили повітряну тривогу. У Повітряних силах попередили, що причиною цього стала загроза застосування ворогом балістичного озброєння з Криму. Згодом Іван Федоров повідомив, що загроза балістики є й для Запорізької області.

Близько о 09:09 пролунав вибух у Запоріжжі. Інших деталей Федоров не повідомляв.

Станом на 09:20 повітряна тривога продовжується у Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях.

Ворог не полишає терор Запоріжжя

У ранковому зведенні Федоров повідомив, що росіяни не полишають терор і продовжують цинічно обстрілювати мирні населені пункти Запоріжжя. Так, протягом доби ворог завдав 259 ударів по 11 населених пунктах. Окупанти атакували Запорізьку область з артилерії, мінометів та БпЛА.

На жаль, відомо про 2 постраждалих. Два чоловіки 69 та 84 років отримали поранення внаслідок ворожого артилерійського обстрілу по селу Приморське. Зараз лікарі надають їм необхідну допомогу. Також відомо про значні руйнування внаслідок обстрілів. Як повідомив Федоров, ОВА отримала 20 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.