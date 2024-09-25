На Запоріжжі пролунав вибух

У Запорізькій області пролунав вибух. Влада області повідомляла про загрозу застосування керованих авіаційних бомб по регіону.

Глава Запорізької ОВА Іван Федоров заявив, що вибух в області пролунав орієнтовно о 22:55 25 вересня. Варто зауважити, що Росія ввечері 23 вересня також атакувала Запоріжжя КАБами та вбила людину.

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Що відомо про атаку Росії по Запоріжжю

Вибух у Запорізькій області,

– написав Іван Федоров.

Буквально за три хвилини до вибуху, орієнтовно о 23:52 25 вересня, Повітряні сили ЗСУ попередили про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Запоріжжя.

До речі, росіяни вперше атакували Запоріжжя керованими авіаційними бомбами 22 вересня. Аналітики американського Інституту вивчення війни пояснили, що вороги, ймовірно, використовували некеровані бомби ФАБ-250 з модулями планування та корекції (УМПК). Саме останні збільшують дальність планування атак ворога.

До речі, депутатка Запорізької районної ради Аліса Сисоєва розповіла, що Росія майже щодня обстрілює цивільне населення.

Росіяни для ударів по Запорізькій області застосовують майже все, що мають,

– заявила Аліса Сисоєва.

Вона припустила, що це може бути пов'язано з тим, що Росія намагається розширювати можливості для подальших бойових дій. Через це найбільше страждають саме прифронтові регіони.